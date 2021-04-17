17 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 11:11 — REGNUM Выставка «Пересекая пространство» открылась в галерее «Царская башня» Казанского вокзала. Фоторепортаж ИА REGNUM с групповой выставки.

На выставке «Пересекая пространство» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Пересекая пространство» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Пересекая пространство» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На экспозиции собраны произведения, осмысляющие ключевые идеи кинетизма через метафору пути. Выставка многослойна, и зритель может сам принять произведения и интерпретировать, будь-то развлечение или возможность погружения в серьёзные вопросы мироздания.

Музыка на выставке «Пересекая пространство» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Три раздела выставки — «Движение», «Пространство» и «Бесконечность» — отсылают зрителя к вопросам концептуальных поисков современных художников.

На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Движение» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Движение» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Движение» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Произведения, обыгрывающие идеи пути, развития, перемещения, трансформации, представлены в разделе «Движение».

На выставке «Пересекая пространство» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Пересекая пространство» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Пространство» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Произведения в разделе «Пространство» исследуют разные практики достижения целостности и структурность окружающего мира, которые исследуют художники и поэты», — по словам организаторов.

На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Бесконечность» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Бесконечность» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Бесконечность» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Раздел «Бесконечность» состоит из серий инсталляций, которые исследуют разные грани образного отражения о вечно меняющемся мире: пронизанном мыслями, струнами, геометрическими формами, временными сдвигами. Моменты ожидания переплетаются с ощущениями безвременья, населенного призраками прошлого, нереализованного будущего. Реальный мир создаёт иллюзию влияния на виртуальный, и между ними человек вынужден искать равновесие и духовные ориентиры. В качестве них часто выступает внутренняя перспектива. Будучи спиральной, она образует необходимый полет для творчества и фантазии и откровения, выходящие за грани космической цензуры и гравитационной сингулярности, искривленному пространству, превращенному в бесконечность», — отмечают авторы проекта.

На выставке «Пересекая пространство». Раздел «Бесконечность» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кинетизм как одно из направлений современного искусства отсылает к вопросам о категории времени в визуальном искусстве, исследует пределы чувственного восприятия. Художники в своих произведениях убирают границы между наукой и искусством, сочетают архитектуру и скульптуру с целым рядом экспериментальных техник.