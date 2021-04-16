Москва, 16 апреля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Пассажиров железных дорог России и Белоруссии ожидает новинка. Впервые между Москвой и Минском запустят скоростные поезда «Ласточка», сообщили в пресс-службе РЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

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Движение поездов по скоростному маршруту Москва — Минск запустят с 30 апреля. Время в пути составит 6 часов 50 минут (обычно дорога занимает 8−11 часов). «Ласточки» будут курсировать ежедневно.

Кроме того, с 13 апреля между Россией и Белоруссией возобновили курсирование поезда дальнего следования. Для посадки на поезда пассажирам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пассажирских поездов между городами России и Белоруссии увеличилось.

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