Токио, , 10:12 — REGNUM Игра Resident Evil 4 получит специальную версию для гарнитур виртуальной реальности. Её трейлер был опубликован 16 апреля на YouTube-канале издания GameSpot.

Разработкой VR-версии Resident Evil 4 занимаются Capcom, Armature Studio и Oculus Studios. Дополнительные подробности проекта станут известны уже 21 апреля 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в игре Resident Evil Village появится дополнительный режим «Наёмники». В нём геймерам нужно будет уничтожать противников на скорость.

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