Стокгольм, , 10:14 — REGNUM Создание рабочих мест и безработица могут стать важными темами парламентских выборов в Швеции в следующем году. К такому выводу можно прийти после представления весеннего законопроекта бюджета Швеции на 2022 год и дебатов по нему, состоявшихся 15 апреля. Традиционно эти вопросы представляют собой серьезные проблемы для «Социал-демократов». Тем не менее, далеко не очевидно, что дискуссия по ним на этот раз принесет пользу действующему правительству. Об этом в своей аналитической статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Борьба с безработицей — заезженная тема Социал-демократов. По нему партия также имеет набольшее доверием среди избирателей. Когда Социал-демократы победили на выборах в 2014 году, самым важным политическим посылом было обещание, что к 2020 году в Швеции будет самый низкий уровень безработицы в ЕС», — написал Кнутсон.

«Этого не произошло, и сегодня нет никаких признаков, что Швеция движется в этом направлении. Напротив, в последние годы безработица в Швеции постепенно увеличивалась по сравнению со средним показателем по ЕС. Министр финансов Магдалена Андерссон, конечно, в связи с этим испытывает на себе давление. Даже если Социал-демократы и пользуются большим доверием в этих вопросах, это влечет за собой значительные риски для правящей партии идти на выборы в ситуации, когда безработица в стране находится на высоком уровне. В этом году уровень безработицы, по различным оценкам, составит 8,7%, что является высоким уровнем для Швеции», — написал Кнутсон.