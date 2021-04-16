Барнаул, , 10:11 — REGNUM По итогам марта прирост цен на непродовольственные товары в Алтайском крае ускорился до 7,1% в годовом выражении после 6,6% в феврале. Такие данные приводит Центробанк РФ.

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Поясняется при этом, что повышение темпа роста цен на бензин было обусловлено ежегодным изменением ставок акциза и пересмотром параметров демпферного механизма.

Также на Алтае сохраняется недостаток предложения на рынке новых автомобилей после приостановки производства весной прошлого года. Это способствовало переориентации спроса на вторичный рынок и ускорению роста цен на подержанные иномарки.

«Весной 2020 года производители древесно-стружечных плит приостановили их выпуск в связи с пандемией. Это привело к сокращению запасов и дальнейшему ускорению роста цен на такие плиты. Увеличение мировых цен на металл в связи с восстановлением спроса привело к ускорению роста цен на металлочерепицу», — пояснили в Центробанке.

Кроме этого, по данным его специалистов, с началом режима самоизоляции, вызванного эпидемии коронавируса, в 2020 году на Алтае наблюдался повышенный спрос на бытовую технику длительного пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с февралем на 0,4 п. п., до 6,3%. Это выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России (5,7% и 5,8% соответственно).

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