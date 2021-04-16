Хабаровск, , 10:11 — REGNUM Власти Хабаровского края обсудили развитие железнодорожного транспорта — особое внимание уделили масштабной модернизации Восточного полигона РЖД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Об этапах реконструкции Байкало-Амурской магистрали на территории края рассказал заместитель главного инженера ДВЖД Дмитрий Шереметьев:

«38 объектов на 10,9 млрд рублей вошли в первый этап реконструкции полигона. В их числе модернизация участка «Комсомольск — Советская Гавань» со строительством нового Кузнецовского тоннеля, а также новых разъездов, двухпутных вставок, мостов и реконструкцией станций. На данный момент в эксплуатацию уже введена понижающая трансформаторная подстанция в Тырме, к августу планируется подать напряжение с аналогичного объекта на станции Тумнин».

Второй этап реконструкции включает в себя 65 объектов общей стоимостью 16,5 млрд рублей. В 2021 году строительство начнется на 24 участках. В рамках реализации проекта «Транссиб за семь дней» модернизируют станцию Хабаровск-2, а в следующем году начнётся строительство третьего пути на участке Хабаровск-1 — Хабаровск-2. Уже развернуты работы по строительству второго пути на участке «Комсомольск — Советская Гавань».

Министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин акцентировал тему качества пассажирских перевозок, отметив, что поступает много жалоб.

«Лично проехал в вагоне до Ванино и увидел, в каком состоянии он находится. Вопрос оперативно поднят на встрече с представителями ДВЖД. Важно не забывать о пассажирах и комфорте при таких колоссальных инвестициях», — сказал Мирошин.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический поезд выходного дня объединит Пензенскую область, Мордовию и Татарию.