Мадрид, , 10:11 — REGNUM Испанский автопроизводитель Seat представил рестайлинговые модели Ibiza и Arona. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что хэтчбек практически не изменился внешне. Можно отметить только другой рисунок решётки радиатора. А вот экстерьер Arona поменялся более заметнее. Так, кроссовер получил модернизированные бамперы, новый задний спойлер и диффузор.

Обновленные Ibiza и Arona начиная с базовых версий теперь оснащаются светодиодной оптикой, а название моделей выбито от руки.

В салоне Ibiza появился современный информационно-развлекательный комплекс с плавающим экраном. Кроме того, модель получила беспроводной доступ к CarPlay и Android Auto, а также систему распознавания голоса Hola Hola.

Также Ibiza оснащена новыми системами помощи водителю, к которым относятся Travel Assist и Side Assist. Моторная линейка новинки состоит из шести различных силовых агрегатов мощностью от 80 до 150 л. с.

Напомним, к 2025 году Seat планирует представить два новых электрокара — электрокроссовер Tavascan и компактный электромобиль.

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