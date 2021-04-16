Саранск, , 10:10 — REGNUM В Мордовии контролируют состояние законности в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Так, в марте текущего года было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в связи с представлением подложных документов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обучению женщин в рамках нацпроекта «Демография».

Чиновник Теньгушевского района был дважды привлечен к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ за утверждение аукционных документов на выполнение работ по благоустройству дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда», которые не соответствовали требованиям законодательства.

В Ардатовском районе к ответственности был привлечен подрядчик за невыполнение работ по строительству детского сада в Ардатове по нацпроекту «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам проверок, проведенных в рамках контроля реализации национальных проектов, возбуждено шесть уголовных дел в 2020 году. В ходе проверок нарушения были выявлены при выполнении программ девяти нацпроектов.

Читайте также: Реализация нацпроектов в Удмуртии привела к шести уголовным делам