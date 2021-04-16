Уфа, , 10:10 — REGNUM Каменщик получил тяжелую травму во время монтажа железобетонных конструкций в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

Сообщается, что в г. Туймазы 56-летний каменщик ООО «Строительная фирма № 3» монтировал железобетонные конструкции. В какой-то момент он получил тяжёлую травму.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 71-летнего мастера признали виновным в нарушении правил безопасности, из-за чего погиб рабочий.