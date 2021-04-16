Джакарта, , 10:08 — REGNUM Банк Индонезии зафиксировал внешний долг страны в размере $422,6 млрд, который в феврале 2021 года вырос на 4%, сообщает Antara.

Увеличение роста долга обусловлено государственным внешним долгом и частным внешним долгом.

Внешний долг правительства Индонезии вырос на 4,6% по сравнению с ростом на 2,8% в январе 2021 года. Внешний долг финансовых организаций сократился на 4,9%.

Внешний долг Индонезии к валовому внутреннему продукту (ВВП) поддерживается на уровне 39,7%, что является относительно стабильным.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Саудовской Аравии в Индонезии надеется, что паломничество в Мекку состоится в 2021 году, несмотря на пандемию.

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