Москва, , 10:08 — REGNUM Тот показатель минимального размера оплаты труда, который установлен в РФ, совершенно неудовлетворителен для страны, которая стремиться занять лидирующие позиции в мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал идею о необходимости увеличить МРОТ до 41 тысячи рублей.

«Если смотреть данные по размерам МРОТ в мире, то Россия занимает 95 место из 187, пропуская вперед не только развитые европейские страны, но и даже часть азиатских развивающихся государств, опережая лишь Африку, Южную Америку и часть СНГ, — сказал Порочкин. — Для страны, которая стремится иметь лидирующие позиции — это очень неудовлетворительный показатель. Для примера, самый высокий уровень МРОТ в рублях установлен в Люксембурге и составляет 145 328 рублей, а минимальный МРОТ в 372 рубля — в Венесуэле. Размер МРОТ необходимо повышать еще и исходя из того, что на него прожить скорее невозможно, чем возможно».

Как подчеркнул Порочкин, уровень МРОТа в 41 тысячу 874 рубля выглядит очень заманчиво, но возникает вопрос, как без ущерба для экономики добиться этого результата и увеличить МРОТ почти в четыре раза.

«Благосостояние граждан при таком МРОТ определенно повысится, но каково придется бизнесу и предприятиям, которым необходимо будет полностью пересматривать все зарплаты и фонд оплаты труда? — поинтересовался Порочкин. — Многие предприятия, особенно малого бизнеса не потянут такой уровень зарплат и это чревато либо скачком цен на товары и услуги, либо таким предприятиям и вовсе придется закрываться».

Эксперт убежден, что МРОТ стоит повышать постепенно, чтобы предприятия смогли плавно адаптироваться к новым условиям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил о том, что МРОТ следует повысить до отметки в 41 874 рубля.