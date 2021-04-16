Оренбург, , 10:06 — REGNUM В Оренбурге горожанин судился с чиновниками администрации Северного округа, требуя компенсации ущерба из-за упавшего на автомобиль дерево, сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда города.

Между тем, чиновники не согласились с претензией, указав, что дерево упало на территории, которая является придомовой и находится в ведении управляющей компании. В администрации посчитали, что компенсационные расходы должны лечь на плечи управляющей компании, ненадлежащим образом выполняющей свою работу.

В свою очередь, представитель УК «Деповская» отметила, что дерево выходит за пределы придомовой территории, которая обслуживается управляющей компанией, и просила отказать в удовлетворении исковых требований.

Суд исследовал материалы дела и пришел к выводу, что упавшее дерево находилось на земельном участке, собственником которого являются органы местного самоуправления, а причинение ущерба явилось результатом ненадлежащего исполнения администрацией Северного округа Оренбурга возложенных на нее обязанностей по содержанию зеленых насаждений на принадлежащей ей территории. Именно на чиновников возлагается обязанность по возмещению причиненного ущерба.

Добавим, истец требовал почти 72 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба за разбитый автомобиль.