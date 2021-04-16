Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» уверенно обыграл команду «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей шайбы забили Сэм Рейнхарт (19-я минута), шведский форвард «Баффало» Виктор Олофссон (22-я), Кейси Миттельштадт (26-я, в большинстве), Андерс Бьорк (34-я) и Тэйдж Томпсон (60-я, в пустые ворота)

У «Кэпиталз» голами отличились российский защитник клуба Дмитрий Орлов (20-я) и Энтони Манта (30-я, при игре 6×5).

Российские форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Баффало», проигравший прошлый матч, 17 апреля сыграет с клубом «Питтсбург Пингвинз». «Вашингтон», прервавший этим поражением свою серию из трех подряд побед, в этот же день встретится с командой «Филадельфия Флайерз».