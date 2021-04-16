Заринск, Алтайский край, , 10:03 — REGNUM В Алтайском крае, где отмечено увеличение числа преступлений против несовершеннолетних, поймать и наказать педофила помогли сами дети. Подробности об отважных мальчиках их Заринска со ссылкой на данные с круглого стола СУ СКР по Алтайскому краю сообщает «Толк».

Началось всё с того, что злоумышленник через Telegram начал переписку с 12-летним подростком и предложил ему встретиться, намекая на интимную связь. Ребенок сначала наотрез отказался, но об инциденте рассказал своим старшим друзьям. По их совету мальчик назначил педофилу встречу. И когда ничего не подозревающий мужчина пришел в назначенные время и место, дети вызвали сотрудников полиции.

Как пояснили правоохранители, задержанный даже не отрицал своих наклонностей, вину признал, и сейчас находится под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года в Алтайском крае наградили нескольких ребят, совершивших геройский поступки.

К примеру, в июле 2020 года Михаил Домников, увидев, как житель поселка Лесной в Барнауле насильно уводит четырёхлетнего ребенка в пустынное место, проследил за злоумышленником и потребовал от него прекратить преступные действия сексуального характера.

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За 2020 год число сетевых преступлений против несовершеннолетних в Алтайском крае удвоилось, а число потерпевших детей увеличилось с 28 до 76 (из них 68 детей стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности).