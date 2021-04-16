Онгудайский район, Алтай, , 10:03 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту строительства некачественного жилья для сироты в Онгудайском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России, в халатности подозревают должностных лиц местной администрации.

Ранее следователи организовали проверку информации, полученной их соцсетей. Её результаты были поставлены на личный контроль председателем СК Александром Бастрыкиным.

По данным следствия, в январе 2020 года чиновники предоставили жилое помещение 23-летней местной жительнице, относящейся к категории детей-сирот.

«Выявленные в ходе эксплуатации жилого помещения нарушения санитарных норм и технических требований по неоднократным обращениям молодой женщины никем не устранялись», — отметили в ведомстве.

Следователи в рамках расследования намерены установить все обстоятельства ненадлежащего исполнения чиновниками своих обязанностей.

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