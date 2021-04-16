Абакан, , 10:02 — REGNUM По состоянию на утро 16 апреля в Хакасии прививку от COVID-19 сделали 33 579 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

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Обе дозы вакцины получили 19 829 жителей республики. Вакцинация продолжается.

По данным минздрава, с начала прививочной кампании против COVID-19 в Хакасию поступило более 40 тысяч доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в Хакасии подтверждено 22 082 случая заражения коронавирусом, выздоровел 21 381 человек.

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