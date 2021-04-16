Бишкек, , 10:01 — REGNUM Настойка иссык-кульского корня помогает вылечить коронавирус за два-три дня. Об этом 16 апреля заявил министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев, сообщает издание 24.kg.

«Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный и человеку сразу становится легче», — сказал министр. Он добавил, что готов продемонстрировать безопасность средства на глазах журналистов.

По его словам, в Киргизии стали шире применять практику лечения иссык-кульским корнем во время третьей волны коронавируса. Бейшеналиев заверил, что польза корня доказана. Однако министр не уточнил, когда проходили клинические исследования этого средства.

«Я показываю сам пример больным: министр пьет и ничего с ним не случилось. Я с ними вместе пью», — сказал глава минздрава. Он добавил, что иссык-кульский корень посоветовал использовать президент республики Садыр Жапаров.

Отметим, с начала пандемии в Киргизии выявили 91 374 случая заражения коронавирусом, выздоровел 86 621 человек, скончались 1544 пациента.

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