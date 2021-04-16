Саранск, , 10:00 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с октября 2016 года по май 2018 года осужденный, занимая пост главы корпорации, незаконно выдал ООО «Непес Рус» займы на общую сумму 11,6 млн рублей.

С учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств бывшему генеральному директору назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Иск ООО «Корпорация развития Мордовии» к ООО «Непес Рус» был удовлетворен Арбитражным судом республики и по уголовному делу не предъявлялся.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» в собственность республики (ООО «Корпорация развития Республики Мордовия») был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной стоимости.

Объекты были проданы за 271 млн рублей при фактической рыночной стоимости комплекса более 54 млн рублей.