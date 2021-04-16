Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Пожарные Санкт-Петербурга пятые сутки заняты ликвидацией пожара в историческом здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Работы осложняются образовавшимися из-за обрушения конструкций завалами, которые в высоту достигают второго этажа. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в здании фабрики «Невская мануфактура», фото 12.04.2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения, поэтому было принято решение продолжить работы по проливке до полной ликвидации тления, чтобы обезопасить личный состав пожарно-спасательных подразделений», — пояснили в ведомстве.

Напомним, пожар в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, д. 50, начался около полудня 12 апреля. Пламя охватило практически всё здание на площади 10 тыс. кв. метров, но пожарным удалось отстоять небольшую часть исторической постройки. Во время борьбы с огнем один пожарный погиб, двое получили тяжелые ожоги и находятся в больнице. В настоящий момент работы на месте ЧП продолжаются.

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