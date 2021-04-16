Токио, , 09:59 — REGNUM В Сети появился первый тизер-трейлер анимационного сериала Resident Evil: Infinite Darkness. Его опубликовали 16 апреля на YouTube-канале Playtendo World.

Сериал расскажет фанатам франшизы Resident Evil о событиях, которые произошли после финала игры Resident Evil 4. Главными героями шоу станут Леон Кеннеди и Клэр Редфилд.

Премьера Infinite Darkness должна состояться в июле 2021 года. Сериал выйдет на Netflix.

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