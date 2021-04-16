Элиста, , 09:59 — REGNUM Общеобразовательной школе № 23 в Элисте присвоили имя участника Великой Отечественной войны — Героя Калмыкии Пюрви Эрдниева. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

«В целях увековечения памяти Эрдниева Пюрви Мучкаевича — доктора педагогических наук, профессора, академика Российской академии образования, заслуженного деятеля науки РСФСР, кавалера орденов Отечественной войны I и II степени, «Знак Почета», Дружбы, Героя Калмыкии, почётного гражданина Республики Калмыкия, постановляю: присвоить муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 23» Элисты имя Эрдниева Пюрви Мучкаевича», — сказано в документе.

Пюрвя Эрдниев родился 15 октября 1921 года в урочище Хуцин-Толга. Учёбу в Астраханском педагогическом училище совмещал с работой. В рядах Красной армии прошёл всю войну. В мирное время продолжил учёбу и окончил физико-математический факультет Барнаульского педагогического института, затем — аспирантуру Академии педагогических наук СССР. Эрдниев стал автором многочисленных публикаций, монографий и учебных пособий.