Казань, , 10:01 — REGNUM В столице Татарии 26 апреля стартует акция по раздаче георгиевских ленточек. Волонтеры раздадут символ праздника у часов на улице Баумана и в парке имени М. Горького, сообщает пресс-служба городского комитета по делам детей и молодежи.

В этом году в Казани планируют раздать 15 тыс. ленточек. Республиканское отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» объявило о начале очных собеседований с кандидатами в добровольцы на праздновании Дня Победы в Казани. Им предстоит сопровождать ветеранов, участвовать в организации патриотических акций, выступать в роли тимлидеров и медиаволонтеров. Встречи с будущими помощниками пройдут с 16 по 26 апреля.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в 2021 году планируют проведение акции «Бессмертный полк», которая состоится, но из-за введенных ограничений по коронавирусу ее формат пока на обсуждении. Также в республике озабочены установкой бюста на родине погибшего в прошлом году Героя Советского Союза Бориса Кузнецова — городе Лаишево.

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