Москва, , 09:58 — REGNUM Эксперты предупредили жителей России о новом виде мошенничества с виртуальными валютами. Как пояснили специалисты криптобиржи Binance, с помощью этой схемы злоумышленники создают свои проекты децентрализованных финансов, включая в код ошибку.

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Как уточнил в беседе с газетой «Известия» директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев, это даёт возможность мошенникам обходить алгоритм, гарантирующий неприкосновенность вложений пользователей, и выводить средства клиентов через смарт-контракт.

Не попасться на удочку мошенников можно, если не пользоваться общественными Wi-Fi и проверять на оригинальность отображаемые ссылки бирж. Кроме того необходимо прослеживать адрес получателя при транзакциях, подчеркнул Костарев.

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По данным руководителя отдела технического аудита Group-IB Вячеслава Васина, на DeFi-проекты сейчас приходится более половины атак в криптоиндустрии, так как в них сконцентрировано свыше $51 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители полиции Москвы заявили, что злоумышленники начали использовать записи голосов клиентов московских банков для мошеннических схем по оформлению кредитов.