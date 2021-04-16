Труновский район, Ставропольский край, , 09:58 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор подростку, позволившему себе танцы на мемориале «Вечный огонь» в селе Донском Труновского района. Суд признал 16-летнего парня виновным в осквернении мест захоронения и назначил наказание в виде 80 часов исправительных работ, сообщили 16 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как ранее сообщалось, молодой житель города Изобильный устроил танцы возле стелы «Вечная слава», открытой в честь воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.

Кадры видео танцор выложил в социальной сети. Они возмутили жителей края. По факту осквернения могил было возбуждено уголовное дело. Подростка нашли и привлекли к ответственности.

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