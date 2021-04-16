Москва, , 09:57 — REGNUM Российская экономика столкнулась с ситуацией, когда «цветочки» импортозамещения сменились «ягодками» монополизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал сообщение о том, что рисоводы Краснодарского края предупредили о возможном росте цен на рис.

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«Краснодарские рисоводы, сообщив об ожидаемом повышении цен, рискуют стать объектом внимания со стороны ФАС и быть обвиненными в сговоре с целью согласованного управления ценами, — сказал Ордов. — Но надо признать, что их аргумент про, что «засеяно меньше» явно не на 100% убедительный, так как есть еще импорт. Ряд компаний снижают рентабельность своего бизнеса, поддерживая цены, либо не имея монопольной силы для управления ими. Возможно, что мы сейчас мы столкнулись с новой проблемой импортозамещения, когда цветки роста количества российских производителей сменились ягодками их монополизма».

Как пояснил Ордов, рост цен по причине нежелания работать и расширяться очень заразительное явление, к которому обычно прибегают неэффективные компании.

«Либо это пугающий демарш, свидетельствующий о том, что работать и расширяться с потенциальным регулированием цен в российской экономике становится бессмысленно, а это уже базис для формирования долгосрочного дефицита товаров и перманентного роста цен», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Кирилл Ермоленко заявил, что подорожания риса в РФ можно избежать

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