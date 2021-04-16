Новый Некоуз, Ярославская область, 16 апреля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Некоузском районе Ярославской области женщина тридцать семь лет пытается получить жильё. Об этом сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Pixabay.com Ключи от квартиры

Тридцать семь лет женщина стоит в очереди за квартирой, двадцать семь из них — она первая в списке нуждающихся. Но в администрации всегда отвечают одинаково — очередь не двигается, потому что есть те, кто имеет право на жильё вне очереди. Свободных квартир в жилищном фонде нет, как и финансирования на строительство нового социального жилья.

«После многочисленных попыток наладить контакт с органом местного самоуправления жительница Некоузского района обращалась в прокуратуру, судебные органы, но все оказалось тщетно. Женщине лишь отказывали в удовлетворении ее требований «, — сообщает пресс-служба уполномоченного.

Все эти годы женщина проживает в общежитии со своей семьёй. За это время она потеряла мужа и сына. Сейчас она живёт там вдвоём с матерью, инвалидом третьей группы.

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