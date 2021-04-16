Манила, , 09:58 — REGNUM Действие запрета на въезд на территорию Филиппин для граждан иностранных государств, связанного с пандемией коронавируса, продлен властями этой страны до 30 апреля. Об этом 16 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Роке, его слова приводит медиагруппа ABS — CBN.

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Как отметил Роке, целевой группой по борьбе с коронавирусом было принято решение о продлении до конца месяца запрета на въезд иностранцев в страну, который начался 22 марта и должен был завершиться 21 апреля.

При это пресс-секретарь филиппинского лидера указал, что «иностранные граждане с действующими документами, разрешающими въезд и выданными до 22 марта 2021 года, могут прибывать на Филиппины».

Уточняется, что в это число входят дипломаты, представители международных организаций, члены экипажей иностранных морских судов, а также ближайшие родственники граждан Филиппин, которые путешествуют вместе.

Отметим, на сегодняшний день на Филиппинах выявлено в общей сложности за все время пандемии 904 285 носителей коронавируса при 15 594 скончавшихся от COVID-19.