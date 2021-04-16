Краснодар, , 09:56 — REGNUM Серьёзных антиковидных ограничений на территории Краснодарского края в ближайшее время вводить не планируется, сообщили в пресс-службе администрации региона 15 апреля.

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«У нас рост не фиксируется, фиксируется падение. Поэтому каких-то серьезных ограничений мы вводить не планируем. На улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы — тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он также добавил, что в этот курортный сезон обсерваторы для приезжих работать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сезон в Краснодарском крае начинается с 1 мая, только на майские праздники в регионе ожидают 600 тыс. туристов — на 15 апреля забронировано 80% номерного фонда. В последние дни в регионе фиксируется около 110 новых случаев заражения коронавирусом в сутки.