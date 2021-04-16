Оттава, , 10:07 — REGNUM Обвинения России в кибернападениях, которые исходят от США и других западных стран, имеют под собой политические мотивы. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Канаде.

В посольстве указали на абсолютную безосновательность попыток обвинить РФ в кибератаках и отметили, что государства атлантического лагеря всё время игнорируют российские предложения о взаимодействии в сфере информационной безопасности.

Такое нежелание только подтверждает, что «все киберобвинения политически мотивированы, бездоказательны и ничего общего с реальностью не имеют», подчеркнули в диппредставительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Среди таких мер — высылка десяти российских дипломатов, в числе которых якобы есть представители разведслужб. Власти США увтерждают, что спецслужбы России причастны к кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds.

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