Ханты-Мансийск, , 09:54 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 16 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 53 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 16 апреля в Югре зарегистрировано 55 198 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 863 человека, 788 пациентов с COVID-19 скончались.