Токио, , 09:53 — REGNUM В Resident Evil Village появится дополнительный игровой режим «Наёмники». Его трейлер был опубликован 16 апреля на YouTube-канале издания IGN.

В «Наёмниках» геймерам нужно будет зачищать отдельные локации от различных противников на скорость. Между зонами они смогут покупать новое оружие в специальном магазине и модифицировать его.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Capcom подробно рассказал о будущих демоверсиях Resident Evil Village для консолей PS4 и PS5. В них геймеры смогут изучить две масштабных локации: Деревню и Замок.

Читайте ранее в этом сюжете: Capcom рассказала о новых демоверсиях Resident Evil Village для PS4 и PS5