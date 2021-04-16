Сеул, 16 апреля 2021, 09:57 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведённого с 13 по 15 апреля среди 1005 человек старше 18 лет, уровень поддержки составил 30%, что является минимальным показателем.
Не одобряют деятельность главы государства 62% респондентов, что является максимальным показателем с момента ведения статистики.
Среди причин негативной оценки респонденты отметили, политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия для борьбы с пандемией коронавируса, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем.
Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 31%, оппозиционной партии «Сила народа» — 30%, Открытой демократической партии — 2%.