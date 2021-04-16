Сеул, 16 апреля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 13 по 15 апреля среди 1005 человек старше 18 лет, уровень поддержки составил 30%, что является минимальным показателем.

Не одобряют деятельность главы государства 62% респондентов, что является максимальным показателем с момента ведения статистики.

Среди причин негативной оценки респонденты отметили, политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия для борьбы с пандемией коронавируса, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» составил 31%, оппозиционной партии «Сила народа» — 30%, Открытой демократической партии — 2%.