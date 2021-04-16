Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM В Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за которой пострадал автомобиль такси. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Инцидент произошёл напротив торгового центра «Парк Хаус». Из-за коммунальной аварии на перекрёстке улиц Сулимова — Учителей образовался провал. В яму с горячей водой успела угодить машина такси.

Водитель автомобиля не пострадал. Ущерб возместят в страховой компании, заключившей договор с ЕТК.

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