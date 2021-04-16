Уфа, , 09:54 — REGNUM Мужчину обвинили в преступлении, совершенном семь лет назад в Башкирии. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что весной 2014 года в Благовещенском районе с автотрассы Янаул — Уфа в медучреждение доставили 28-летнего мужчину, у которого на теле были выявлены множественные телесные повреждения. Пострадавший скончался через трое суток. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. В то время стражам порядка не удалось раскрыть данное преступление.

В 2021 году следователи вновь проанализировали материалы дела и опросили свидетелей. В результате они установили личность 27-летнего подозреваемого, который уже дал признательные показания.

По версии следствия, весной 2014 года фигурант уголовного дела и мужчина ехали с их общим приятелем на машине: в какой-то момент они поссорились. Следователи считают, что оппоненты вышли из машины и пошли выяснить отношения. По версии следствия, подозреваемый нанес потерпевшему травмы и скрылся. Потерпевшего нашла на дороге женщина, она и вызвала медиков.

Сообщается, что ранее фигурант уголовного дела был судим за несколько краж, в настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 72-летнего мужчину заподозрили в убийстве сожительницы.