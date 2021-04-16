Красноярск, , 09:52 — REGNUM В Красноярске 15 апреля на 85-м году жизни скончалась Надежда Сафонова — политик, руководитель объединения «Женщины родного Красноярья». Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в правительстве Красноярского края.

Надежда Сафонова являлась кандидатом педагогических наук. В прошлом — депутат Красноярского городского совета. Она выросла в детдоме и посвятила всю свою жизнь Красноярскому краю.

«Светлая память о Надежде Игнатьевне Сафоновой всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в соболезновании краевых властей.

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