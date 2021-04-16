Оренбург, , 09:51 — REGNUM На АЗС Оренбурга подорожал в очередной раз бензин. Как сообщает Оренбургстат, средняя стоимость литра автомобильного топлива увеличилась на 0,1% — до 46,72 рубля.

Подорожал бензин всех марок. Бензин марки АИ-92 вырос в цене с 44,32 до 44,38 рубля. Стоимость марки АИ-95 выросла с 47,78 до 47,84 рубля. Ценник на бензин марки АИ-98 поднялся с 53,65 до 53,73 рубля.

Напомним, бензин постепенно растет в цене на протяжени уже длительного времени. Рост отмечен практически каждую неделю в марте и первой половине апреля.

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