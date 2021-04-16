16 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Встреча в Анкаре министров иностранных дел Греции и Турции закончилась острой перепалкой, которую горячо обсуждают в обеих странах. Находившийся «в гостях» Никос Дендиас не мог поступить иначе: ответ на турецкие провокации должен был быть однозначным, уверен Василис Канеллис в греческом издании IN.

Климент Александров, , 17:37 — REGNUM Вероятно, нет прецедентов подобной перепалки между двумя высокопоставленными дипломатами перед камерами в прямом эфире. Прямоэфирная словесная баталия министров иностранных дел Греции и Турции, Никоса Дендиаса с Мевлютом Чавушоглу, войдет в историю как еще один эпизод, еще одно препятствие на пути к нормализации отношений Греции с Турцией.

Греция и Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Совместные заявления министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу Mfa.gov.tr

Никто не спорит, что у соседей должны быть хорошие отношения. И, конечно, не могут вести серьезную дипломатию экстремисты, которые ведут войну в «Фейсбуке», а в «Твиттере» призывают убивать турок.

Внешняя политика Греции всегда отличалась трезвостью, независимо от правительства. Никаких наступательных ходов, никаких заявлений, которые могли бы взорвать любой диалог между двумя странами.

Но когда перед вами «плохой» сосед, который бросает вызов всему, и особенно вашему национальному суверенитету, то вы не можете оставаться равнодушными.

Беспрецедентный дипломатический инцидент в Анкаре, в котором виновата исключительно турецкая сторона, показывает то, что мы все должны понять: что Турция не слаба, что Турция не изолирована и что она может играть грязно просто потому, что у нее есть достаточно воли это делать. Или просто это большая и сильная страна? Или потому, что у нее сильные союзы из-за своей позиционной стратегии?

А может, [ее нечистая игра идёт от того], что она шантажирует Европу, используя миграцию? Или от того, что она считает себя непобедимой и может провоцировать, угрожать и даже бить в боевые барабаны?

Беженцы

Как бы то ни было, в случае встречи Дендиаса — Чавушоглу министр иностранных дел Греции не мог отреагировать иначе. Он не мог не реагировать на такие громкие звуки, не мог не подобрать брошенную ему противником перчатку. Если бы Дендиас не совершил этого, если бы он позволил Чавушоглу делать провокационные и совершенно незаконные заявления, вот тогда бы у него была проблема. И у него, и у правительства. Потому что одно дело — добрососедские отношения, другое — попытка нормализовать отношения, и третье — готовность греков быть слабыми ради того, чтобы жить мирно. И ещё четвертый вариант: позволять «сильному» сжать тебе горло. А вместе с тем — бросить вызов Лозаннскому договору, потому что он верит, что сможет это сделать. Бросить вызов морскому праву, потому что он верит, что может это сделать. Оспаривать правила Европейского союза, членом которого является Греция. Нарушать морское и воздушное пространство, потому что ему так нравится.

В ближайшие часы мы многое услышим. С турецкой стороны — что Дендиас и Греция провокаторы и устроили инцидент в Анкаре. Конечно, мы также услышим различных особо зацикленных на своей национальной идентичности греков, которые будут верить, что Дендиасу надо было достать пистолет и зачистить Чавушоглу.

Но правда где-то посередине. Греция хочет обсудить позитивную повестку дня и жить мирно.

Она хочет найти поле для переговоров с Турцией.

Однако ни в коем случае он не может сидеть и разговаривать с другим человеком, который оспаривает буквально всё, и особенно права, которые вытекают из международных договоров.

Неважно, думал ли Дендиас, что его политическое будущее не позволит ему реагировать иначе. Важно только то, что он правильно отреагировал. И не смог бы стерпеть отсутствия реакции на своего провокационного коллегу. Он хорошо поступил, когда «раздел» деспотическую внешнюю политику Турции.

Глава МИД Греции Никос Дендиас (сс) Yπουργείο Εξωτερικών

Конечно, смешны реакции «туркофагов», жаждущих войны здесь и сейчас. Нам всем нужно понять, что греко-турецкие отношения были и будут. Либо вы принимаете это и продолжаете, либо вы не знаете, что с вами происходит. Перед вами сильный игрок, и вам нужно находить порой «умную», а иногда и «динамичную» дипломатию.

Сейчас нужны национальная солидарность, реалистичный внешнеполитический план, изоляция экстремистов, международные союзы.

Но также нужна трезвость по отношению к противнику, который ни перед кем не спотыкается. И, как сказал Дендиас, это должно быть доминирующим во внешней политике, «хочет того Турция или нет».