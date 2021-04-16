Москва, , 09:49 — REGNUM С 11 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды, сообщил 16 апреля вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Он напомнил, что отключения являются ежегодными и плановыми, они необходимы для подготовки к новому отопительному сезону.

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», — сказал заместитель мэра.

Максимальный срок отключения составляет десять дней, напомнил Бирюков.