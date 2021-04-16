Ижевск, , 09:47 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 апреля прививку от коронавируса сделали 66 092 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Второй компонент препарата получили 41 420 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 1626 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 207 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в Удмуртии провели 1 013 868 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3408 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2674 исследования.

Читайте также: В Удмуртии растёт ежедневное число проводимых тестов на коронавирус