Даллас, США, , 09:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе «Старз» шайбами отличили оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Денис Гурьянов (37-я и 49-я минуты), финский нападающий Миро Хейсканен (39-я) и Джо Павелски (56-я).

Автором единственного гола «Коламбуса» стал Джек Рословик (8-я).

Российский хоккеист «Коламбуса» Михаил Григоренко записал на свой счет в игре одну результативную передачу. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин не принимал участия в матче.

Отметим, в следующем матче «Даллас», этой победой прервавший свою серию из двух поражения подряд, 18 апреля снова сыграет с «Коламбусом», которая потерпел четвертое подряд поражение.