Грозный, , 09:46 — REGNUM Власти Чечни планируют трудоустроить в 2021 году более 9 тыс. безработных. Такие показатели должны быть достигнуты согласно плану мероприятий по снижению безработицы, разработанному по поручению главы субъекта федерации Рамзана Кадырова.

«Планируется до 2024 года создание 63 108 рабочих мест, в том числе в 2021 году планируется создание 9278 рабочих мест», — цитирует документ ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, по итогам трех кварталов 2020 года в Чечне из-за пандемии коронавируса уровень безработицы повысился до 26,7%. Безработными оказались 168,3 тыс. жителей республики. К началу апреля 2021 года число безработных снизилось до 102,4 тыс. человек, а уровень безработицы — до 15,7%.

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