Токио, , 09:45 — REGNUM В рамках онлайн-презентации Resident Evil Showcase состоялся анонс новых демоверсий игры Resident Evil Village для консолей PS4 и PS5. Их трейлер был опубликован на YouTube-канале PlayStation 16 апреля.

Фанатов Resident Evil ожидают две 30-минутных демоверсии Village с демонстрацией различных локаций. С 17 по 18 апреля 2021 года они смогут изучить Деревню, а с 24 по 25 апреля 2021 года — Замок.

Напомним, Resident Evil Village — это хоррор-игра с элементами выживания, разработанная японской компанией Capcom. Её релиз ожидается 7 мая 2021 года.

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