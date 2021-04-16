Ижевск, , 09:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 16 апреля выявили 68 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено также 68 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 937 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — четверо детей в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 78 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 497 человек. 402 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3038 человек. Из этого числа 2626 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 348 человек — в состоянии средней степени тяжести, 64 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 апреля прививку от коронавируса сделали 64 466 жителя Удмуртии. Второй компонент препарата получили 41 213 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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