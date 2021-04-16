Варшава, , 09:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши 15 апреля на своей официальной странице в Facebook опубликовало заявление о поддержке новых санкций США против России.

«Польша поддерживает действия США, направленные на противодействие агрессивной политике России на международной арене. В том числе, в Варшаве положительно оценивают новый пакет американских санкций против Москвы, связанный с вмешательством России в президентские выборы в США 2020 года и хакерскими кибератаками», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России из-за якобы «вмешательства Москвы в президентские выборы в США и кибератак». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в санкционной политике Москва будет руководствоваться принципом взаимности.