Москва, , 09:40 — REGNUM На онлайн-платформе «Активный гражданин» 15 апреля началось голосование по выбору общего названия для круглогодичных рынков и ярмарок Москвы.

Пользователям предложили четыре варианта: «Московские рынки», «Московские ряды», «МосРынок», «Московские ярмарки». Также можно указать свою версию названия. Второй вопрос голосования просит выбрать логотип.

Авторы опроса рассказали, что в Москве действуют уже 45 круглогодичных ярмарок, а в 2021 году планируется оборудовать ещё около 20.

«Предлагаем объединить все городские ярмарки нового формата под единым узнаваемым брендом — дать им яркое название и придумать логотип», — говорится в тексте вопроса.