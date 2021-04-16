Элиста, , 09:40 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 16 апреля.

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 329 жителей Калмыкии.

ИА REGNUMсообщало, что в регионе с начала пандемии зарегистрировано около 20,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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