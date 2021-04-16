Барнаул, , 09:39 — REGNUM В марте 2021 года годовая инфляция в Алтайском крае ускорилась по сравнению с февралем на 0,4 п.п., до 6,3%. Как сообщает Центробанк РФ, это выше, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и по России (5,7% и 5,8% соответственно).

Алтайский край. Инфляция в сравнении с другими регионами Cbr.ru

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Годовой прирост цен на продовольствие в крае ускорился до 8,4% после 7,7% в феврале. Поясняется при этом, что издержки птицеводов продолжили увеличиваться из-за роста стоимости сырья для кормов на фоне высоких мировых цен на зерно и снижения его урожая в крае. Увеличилась стоимость импортных ветеринарных препаратов, инкубационных яиц, оборудования на фоне произошедшего ранее ослабления рубля. Это привело к увеличению темпов прироста цен на яйца и куриное мясо.

Существенное удорожание комбикормов в животноводстве также повлияло на рост цен на питьевое молоко. Снижение запасов картофеля в условиях невысокого урожая прошлого года и рост импорта привели к дальнейшему увеличению годового темпа прироста цен на картофель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, жители которого получают самые низкие в Сибири зарплаты, часть продуктов первой необходимости за последний год подорожала на 70%. Все больше людей стали питаться в долг.

К примеру, самым популярным продуктом в местном магазине-дискаунтере стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет. По наблюдениям фермера Вячеслава Лаптева, на этих костях варят суп, тем и питаются.

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