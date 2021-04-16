Орел, , 09:39 — REGNUM До 6,3% ускорилась годовая инфляция в Орловской области в марте, говорится в комментарии Банка России, опубликованном 15 апреля. В феврале показатель для региона составил 6,1%.

Инфляция в Орловской области в марте оказалась выше, чем в Центральном федеральном округе и в России в целом — 5,7% и 5,8% соответственно.

Как пояснили в Банке России, среди факторов, влияющих на динамику инфляции — расширение потребительского спроса, рост издержек производителей, а также оживление потребительской активности на фоне улучшения эпидемической ситуации.