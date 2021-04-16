Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли намерен найти компромисс между требованиями Тегерана о смягчении санкций и взглядами тех, кто занимает жёсткую позицию к Ирану внутри США. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Издание отмечает, что американский президент Джо Байден стремится восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. После того, как в Вене возобновились переговоры, Мэлли приступил к разработке дорожной карты по восстановлению СВПД.

Источники журнала сообщили, что Мэлли хочет предложить подход по принципу «золотой середины». С одной стороны, смягчить санкции настолько, чтобы Иран вернулся к выполнению своих обязательств в рамках договора. С другой — не допустить, чтобы администрация Байдена стала уязвимой для нападок со стороны тех, кто внутри США выступает за жёсткий курс в отношении Тегерана.

По словам эксперта неправительственной организации «Международная кризисная группа» (ICG) Али Ваеза, американские власти готовы частично снять санкции, введённые прежней администрацией против Ирана. При этом Мэлли понимает, что переговоры в Вене весьма сложны. Спецпосланника серьёзно беспокоит вопрос о возможном достижении прогресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Вене состоялся очередной раунд заседания Совместной комиссии Ирана и пяти других участников СВПД — России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. На заседании обсуждали вопросы, связанные с возвращением к соблюдению положений ядерной сделки.